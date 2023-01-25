الفاف تحدد موعد استقبال ملفات الترشح لرئاسة رابطة كرة الصالات

كشفت الفاف عن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لرئاسة المكتب التنفيذي للبطولة الوطنية لكرة الصالات الذي سيكون يوم 12 فيفري المقبل.

وقالت الفاف، اليوم الأربعاء، أن استلام الطلبات سيكون بداية من 10:00 سا، بعد اجتماع لجنة الترشيح اليوم في مقر الفاف بدالي براهيم في الجزائر العاصمة.

وحضر الاجتماع كل من مباركي بغداد رئيس هيئة الترشيح إلى جانب خديم ناصر وتراية عبد اللطيف و لعشي عبد الحق.

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