الفاف تحدد موعد وديتي المنتخب الوطني للمحليين والطوغو

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف، موعد خوض المنتخب الوطني المحليين، مبارته الودية التحضيرية أمام الطوغو.

وأعلنت الفاف، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية، بأن مبارتي المنتخب الوطني للمحليين، أمام الطوغو تم برمجتهما بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

كما تم تحديد تاريخ، وموعد خوض هاتين المباراتين يوم 7، و10 أفريل الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية لولاية البليدة على اجراء هاتين المواجهتين الوديتين بدون جمهور

يذكر أن الناخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، يسعى لتحضير أشباله تحسبا، لبطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2023) المقررة بالجزائر.

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