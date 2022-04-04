الفاف تحدد موعد وديتي المنتخب الوطني للمحليين والطوغو
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف، موعد خوض المنتخب الوطني المحليين، مبارته الودية التحضيرية أمام الطوغو.
وأعلنت الفاف، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية، بأن مبارتي المنتخب الوطني للمحليين، أمام الطوغو تم برمجتهما بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.
كما تم تحديد تاريخ، وموعد خوض هاتين المباراتين يوم 7، و10 أفريل الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.
وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية لولاية البليدة على اجراء هاتين المواجهتين الوديتين بدون جمهور
يذكر أن الناخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، يسعى لتحضير أشباله تحسبا، لبطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2023) المقررة بالجزائر.
طالع أيضا:
رسميا.. المنتخب المحلي يواجه الطوغو وديا في مناسبتين
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الجمعة عن برنامج المنتخب الوطني المحلي في التربص المقبل المُقرر خلال شهر رمضان.
أشبال، عبد المجيد بوقرة، سيواجهون المنتخب الطوغولي في مناسبتين خلال أول تربص منذ كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.
المواجهة الودية الأولى مُقررة يوم الخميس المُقبل 07 أفريل 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من العاشرة ليلا.
كما تُلعب المواجهة الثانية يوم 10 أفريل في نفس التوقيت بينما لم يُكشف الملعب الذي يحتضنها.