الفاف تحدّد شروط الترشح للرئاسة

حدّدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يديرها منير دبيشي مؤقتا شروط الترشّح للرئاسة.

كما أكدت أن علي مالك هو من سيتكفّل برئاسة اللجنة الانتخابية بعد تعيينه في وقت سابق.

وكشفت الفاف، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عدد من الشروط، أبرزها، أنه يجب على المرشّح أن يكون عضوا في الجمعية العامة، جزائري الجنسية، و العمر يجب أن يفوق 25 سنة، مع التمتع بجمعي الحقوق المدنية.

كما يجب على المرشّح أن لن يكون قد خضع لعقوبات رياضية خطيرة. ويكون قد مارس مسؤوليات في مؤسسات أو فرق كروية لأكثر من 5 سنوات.

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