الفاف تحذر الجمهور الجزائري

طالب الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، في بيان لها، اليوم الخميس، من الجمهور الجزائري أخذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في عملية التلقيح.

كما أنهى الإتحاد الجزائري إلى الجمهور الراغب في التنقل لمشاهدة مباريات الخضر في كوت ديفوار التي ستندرج ضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا بضرورة القيام بتلك الخطوات الوقائية المتوفرة في مختلف المؤسسات العمومية المختصة و إتباع التوجيهات الوقائية.

وتفتتح المؤسسات الوطنية الاستشفائية أبوابها للانصار المتنقلين إلى كوت ديفوار، لأخذ التلقيحات قصد تفادي الأمراض أبرزها الملاريا المعروفة بانتشارها الواسع في المنطقة.

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