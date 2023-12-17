الفاف تحذر من الاعتداءات على الحكام وتهدد بعقوبات قاسية

أصدرت الفاف، برئاسة وليد صادي، اليوم الأحد، بيانا حول تنامي ظاهرة الاعتداء على الحكام، حيث طالبت كل رابطات كرة القدم بالتطبيق الصارم لقانون بطولة كرة القدم لـ “الهواة” بخصوص العقوبات دون أي تخفيف.

كما أكدت أنه يجب أن تكون العقوبات المسلطة على المعتدين على الحكام والرسميين صارمة ونافذة مع منع لجان الإنضباط تسليط عقوبات لمدة غير نافذة في حالة الاعتداء على الحكام.

وقالت أنه حين الإعتداء على الرسميين يتوجب على الحكام توقيف المباراة فورا زيادة على العقوبات المترتبة عن ذلك.

كما طالب من الحكم بضرورة رفع الشكاوى للجهات الأمنية والقضائية المختصة في حالة التعرض للإعتداء.

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