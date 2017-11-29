الفاف تحرم هذه الأندية من الإستقدامات!!

قررت “الفاف” خلال إجتماع مكتبها الفيدرالي، بإتخاذ قرار قوي ضد الأندية التي لاتلتزم بدفع مُستحقات لاعبيها ومُدربيها في الفترة القادمة.

وأعلنت “الفاف” اليوم الأربعاء، بأن الفرق التي لديها ديون تصل أو تتجاوز المليار سنتيم، ستكون محرومة آليا من الميركاتو.

وتأمل إدارة الرئيس خير الدين زطشي أن تكون هذه الخطوة كفيلة بدفع الأندية للتصرف بأكثر عقلانية في الأموال التي تحوزها.

يُشار بأن مُعظم الفرق الجزائرية، توقع للاعبين والمُدربين بأسعار خيالية لتجد نفسها في حالة إفلاس وغير قادرة على تسديد المُستحقا