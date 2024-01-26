“الفاف” تحسم هوية خليفة جمال بلماضي

حسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” في هوية الناخب الوطني الجديد، الذي سيقود رفقاء إسماعيل بن ناصر.

وبالرغم من أن بلماضي، لم يفسخ عقده رسميا بسبب تعنثه، ومطالبته بتعويضات إلى نهاية عقده، إلا أن الاتحادية التي رفضت منحه أكثر من 3 أشهر كتعويض، باشرت رحلة البحث عن خليفته.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر “النهار”، بأن “الفاف” تواصلت مع الناخب الوطني السابق، وحيد حليلوزيتش، وعرضت عليه فكرة العودة من جديد لقيادة الخضر.

كما أبرزت ذات المصادر، بأن التقني البوسني، طلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مهلة للتفكير.

مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن حليلوزيتش، الذي يعتبر مطلبا جماهيريا. لم يمنح بعد موافقته النهائية، ولكنه يوجد في أحسن رواق لخلافة بلماضي.

للإشارة فإن المدرب البوسني، أشرف على المنتخب الوطني، ما بين 2011 – 2014. وقاد الخضر حينها لبلوغ الدور الثاني لمونديال البرازيل 2014، لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في المحفل العالمي.