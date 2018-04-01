«الفاف» تحصر الاختيار بين العميد والحمراوة لتمثيل الجزائر في البطولة العربية
زطشي يفاضل خلال ساعات بين وصيف الموسم الماضي وممثل غرب البلاد
حصرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رسميا، الاختيار في هوية الفريق الثالث الذي سيمثل الكرة الجزائرية في البطولة العربية للأندية في طبعتها الجديدة، بين فريقي مولودية الجزائر ومولودية وهران، بعدما قرر رئيس الفاف خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفدرالي اختيار أحدهما للانضمام إلى وفاق سطيف واتحاد العاصمة، إثر موافقة الاتحاد العربي على إشراك ثلاثة أندية من الجزائر عقب انسحاب الأندية القطرية من المنافسة.
وحسب مصادر متطابقة جد مطلعة لـ«النهار»، فإن زطشي وأعضاء مكتبه الفدرالي اتفقوا يوم الخميس الماضي على الاختيار بين العميد والحمراوة فقط وإقصاء شباب بلوزداد وبقية الأندية من التنافس على البطاقة الثالثة للجزائر في كأس العرب، حيث اختير فريق مولودية الجزائر بالنظر إلى احتلاله الصف الثاني في البطولة الموسم الماضي، وأيضا أدائه الكبير في المباريات الأخيرة، سواء في البطولة أو المنافسة الإفريقية، بالإضافة إلى إعجاب نائب الاتحاد العربي بجماهير العميد والأجواء في ملعب 5 جويلية من أجل إعطاء البطولة العربية طابعا جماهيريا كبيرا وإعادة بعثها في نسختها الجديدة، حيث أكدت مصادر «النهار» أن زطشي أعطى دعمه للعميد أمام أعضاء المكتب الفدرالي، غير أنه رفض الحسم في القضية بسبب رفض عدد من أعضاء مكتبه واقتراحهم مولودية وهران نظرا لعراقتها في البطولة العربية وامتلاكها قاعدة جماهيرية، بالإضافة إلى أنها ستكون ممثلة لأندية غرب الوطن في حال اختيارها، ليبقى القرار الأخير منتظرا في الساعات القليلة المقبلة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأن الاتحاد العربي طلب من الفاف الإسراع في اختيار الفريق الثالث من أجل البدء في إجراءات الإعلان عن كل تفاصيل المسابقة.
هذا وينتظر أن يلجأ زطشي إلى العمل بمبدأ التصويت بين أعضاء المكتب الفدرالي لحسم الاختيار بين العميد والحمراوة، أو الاعتماد على النتائج الحالية للفريقين من أجل حسم الاختيار وتفادي ضجة جديدة وخلافات بين الأندية، خاصة وأن أندية بلعباس والساورة وشباب بلوزداد أيضا تطالب بالمشاركة في البطولة التي أغرت أكبر الأندية الجزائرية والعربية على اعتبار ارتفاع قيمة جوائزها المالية التي تقارب 100 مليار سنتيم بالنسبة للفريق الذي يتوج باللقب، وما يقارب 18 مليارا لكل نادٍ من أجل المشاركة فقط في البطولة.
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