الفاف تحضر لمرحلة ما بعد “فيروس كورونا”

الرياضة
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الفاف تحضر لمرحلة ما بعد “فيروس كورونا”
بقلم أمير بهلول

كشف الموقع الرسمي لـ “الفاف”، أن هيئة “خير الدين زطشي” تحضر لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وجاء في ذات البيان، أن خير الدين زطشي يشرف على فريق عمل من أجل إيجاد الحلول بعد هذه الأزمة.

ويتكون فريق العمل من:

-أعضاء المكتب الفيدرالي: عبد الله قداح، عمار بهلول، لعربي أومعمر، عبد الكريم مدوار ومراد بوصافر

-رجال القانون: “يوسف بن حمودة”، “عبدو بلخروبي”، “كمال مصباح”.

-ممثل “DCGF”: رفيق قيرزة.

-ممثل الفاف: محمد ساعد، رضا غزال، صالح باي عبود.

ويمكن لهذا الفريق أن يتوسع في حالة الحاجة مثل ممثلي الأندية، المديرية الفنية، اللجنة الطبية وغيرهم.


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