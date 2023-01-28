الفاف تحفّز لاعبي الخضر قبل الموعد الهام في نصف نهائي الشان

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فيديو تحفيزي للاعبي الخضر ،اليوم السبت، قبل الموعد الهام أمام منتخب النيجر.

و قالت الفاف عبر الصفحة الرسمية، على الفايسبوك. أن المنتخب الوطني سيلعب مباراة نصف النهائي أمام النيجر يوم الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران.

كما أماطت الفاف اللثام عن فيديو لأبرز لقطات المهاجم محيوص و رفقائه إلى جانب معقل الفريق الوطني الجديد “ميلود هدفي” ومقطع للناخب الوطني مجيد بوقرة الذي قال فيه “بعدها وهران.. جهزوا روحكم سنأتي إليكم”. في رسالة إلى طلب الدعم من الجمهور الوهراني.

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