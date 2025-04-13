“الفاف” تحيي الذكرى الـ67 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، الذكرى السابعة والستين، لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني، التي تتزامن وتاريخ 13 أفريل.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، الرسالة التي وجهها وليد صادي، لمؤسسي، وأعضاء فريق جبهة التحرير الوطني، بهذه المناسبة.

وجاء في كلمة رئيس “الفاف”: “أسمى عبارات التقدير، والإجلال، للمناظلين الأبطال الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم، أروع صفحات تاريخ الجزائر، من خلال كرة القدم”.

كما أضاف وليد صادي: “يستحضر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بكل وفاء، ذكرى من رحل من لاعبي هذا الفريق الأسطوري، ويعبر عن تمنياته بالصحة، وطول العمر، لآخر من تبقى منهم على قيد الحياة، المجاهد دحمان دفنون، ومحمد معوش.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.