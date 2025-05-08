“الفاف” تحيي الذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945

أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، الذكرى الـ80، لمجازر 8 ماي 1945.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صورة، تخلد هذه الذكرى الأليمة، وتضحيات الشعب الجزائري.

كما أرفق “الفاف”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحيي ذكرى مجازر 08 ماي 1945.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.