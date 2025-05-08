“الفاف” تحيي الذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945
بقلم كريم تيغرمت
أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، الذكرى الـ80، لمجازر 8 ماي 1945.
ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صورة، تخلد هذه الذكرى الأليمة، وتضحيات الشعب الجزائري.
كما أرفق “الفاف”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحيي ذكرى مجازر 08 ماي 1945.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحيي ذكرى مجازر 08 ماي 1945
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار pic.twitter.com/HPC8rpT8b5
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) May 8, 2025
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