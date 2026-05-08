“الفاف” تحيي الذكرى الـ81 لمجازر (8 ماي 1945)
بقلم كريم تيغرمت
أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، الذكرى (81)، لمجازر (8 ماي 1945).
ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، صورة مخلدة للذرى الأليمة لمجازر الثامن ماي 1945.
كما أرفقت “الفاف”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “شعب ضحى فانتصر.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحيي اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ 81 لمجازر الثامن ماي 1945
شعب ضحّى فانتصر
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار pic.twitter.com/u78IHwpBZy
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) May 8, 2026
رابط دائم : https://nhar.tv/pcCdr