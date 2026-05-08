“الفاف” تحيي الذكرى الـ81 لمجازر (8 ماي 1945)

أحيا الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، الذكرى (81)، لمجازر (8 ماي 1945).

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، صورة مخلدة للذرى الأليمة لمجازر الثامن ماي 1945.

كما أرفقت “الفاف”، هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “شعب ضحى فانتصر.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.