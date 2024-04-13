“الفاف” تحيي ذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

أحيت اليوم السبت، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” ذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني، المصادف لـ 13 مارس من كل سنة.

وقالت الاتحادية في موقعها الالكتروني: “تمرّ اليوم الذكرى 66 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني (FLN)، ذلك الفريق المكافح الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ الرياضة الجزائرية.”

وواصلت الفاف: “في مثل هذا اليوم من عام 1958. وقّع 32 لاعبًا جزائريًا وثيقة تأسيس هذا الفريق العريق، مدفوعين بواجبهم الوطني ورغبة بالمساهمة في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.”

مشيرة إلى أنه عدد من اللاعبين كانوا مرشحين للمشاركة مع فرنسا في مونديال 58 في السويد، لكنهم فضلوا التضحية بمسيرتهم والانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني للدفاع عن قضيتهم العادلة. تجسيًا لقيم البطولة والتضحية والفداء. ليصبح فريق “الأفلان” رمزًا للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار.

وقدم رئيس “الفاف” وليد صادي، بهذه الذكرى العظيمة. رفقة باقي أعضاء المكتب الفيدرالي، تحية إجلال واكبار إلى هؤلاء المناضلين الشجعان الذين سطروا بدمائهم وعرقهم أروع صفحات تاريخ الجزائر.

وختم بيان الفاف: “إذ يحيي الاتحاد ذكرى كلّ من رحل من هؤلاء المناضلين الشجعان. فإنه يتوجه بخالص التمنيات بالصحة وطول العمر لآخر ثلاثة من هذا الفريق المجيد، وهم: رشيد مخلوفي، دحمان دفنون، ومحمد معوش.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”