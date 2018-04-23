«الفاف» تخفي أجري ماجر وألكاراز من حصيلة 2017

زطشي يحضّر لصرف 277 مليار وتحصيل 345 مليار في ميزانية 2018

13 لاعبا تورطوا في تعاطي الممنوعات بينهم 7 حالات كوكايين و4 «زطلة» في 5 سنوات

كشفت الحصيلة المالية والأدبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المقرر عرضها خلال الجمعية العامة للفاف، عن ميزانية ضخمة تحضّر الفاف لصرفها على تسيير شؤون كرة القدم الجزائرية لسنة 2018، من دون الكشف عن قيمة راتبي ماجر وسابقة لوكاس الكاراز، وعن أموال الرابطة المحترفة المحلية في الحصيلة المالية لسنة 2017 التي يقدمها زطشي، اليوم، أمام أعضاء الجمعية العامة.

والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، حيث تظهر الأرقام المسجلة في ميزانية الفاف تحقيق فائض إيجابي للمداخيل المالية لسنة 2017، كما يخطط رئيس الفاف لتحصيل مبلغ 345 مليار سنتيم خلال ميزانية سنة 2018، منها 242 مليار سنتيم من أموال السبونسور وما يقارب 39 مليارا من أموال النقل التلفزيوني للمباريات، من دون الحديث عن أموال نقل مباريات القسم الثاني، كما يسعى لتحقيق مداخيل المباريات بقيمة 529 مليون ومداخيل مالية أخرى بـ28 مليارا.

مكافآت المدربين 25.7 مليار واللاعبين 8.89 مليار و16.6 مليار لبرمجة المباريات

أما فيما يخص النفقات الخاصة بالاتحادية في سنة 2018 وحسب الميزانية المعلن عنها اليوم ستكون النفقات بـ277 مليار سنتيم، منها 153 مليار في التسيير و124 مليار في الاستثمارات بين مقر الفاف ومركز سيدي موسى، واقتناء برامج إلكترونية بقيمة 69 مليون سنتيم وأثاث مكتب بـ70 مليونا ومقتنيات استهلاكية بـ21 مليار و700 مليون من بينها مستلزمات رياضية وأنترنيت وكهرباء ومأكولات وكل ما يتعلق بالاستهلاك، مع صرف 46 مليارا في التنقلات والإقامة للبعثات و16.6 مليار لبرمجة المباريات و360 مليون للمراسلات البريدية، وأجور العمال بـ56 مليارا، ومكافآت اللاعبين 8.89 مليار و25.7 مليار مكافآت المدربين و1.2 مليار مكافآت مراقبي الحكام.

هذا وسجل تقرير الميزانية وجود بعض المخالفات في عقود بعض المموّلين، ودعا إلى ضرورة مراجعة بعض الأمور المالية في العقود، كما كشف عن اتفاق مع شركة لتركيب السيارات بقيمة ملياري سنتيم، وتحدث التقرير المالي لسنة 2017 عن أجرة شهرية لمختار أمالو، مسؤول التعيينات في لجنة التحكيم، رغم أنه يفترض أن يكون متطوعا، ونفت الفاف تحصل أعضاء المكتب الفدرالي على أي أموال أو علاوات خلال السنة الماضية.

مداخيل مركز سيدى موسى 150 مليون ومصاريفه 13 مليارا منها 2.1 مليار مأكولات!

وحسب ميزانية سنة 2018، فإن مداخيل مركز سيدي موسى 150 مليون سنتيم، حسب تقرير الفاف، ونفقاته 13 مليار سنتيم، منها 12.4 مليار استثمارات و610 مليون للتسيير، كما حددت قيمة المشتريات الاستهلاكية للمركز بأكثر من 5 ملايير سنتيم، منها 2.1 مليار مأكولات و192 للأنترنيت. وعرف التقرير الأدبي إشادة بنية زطشي وأعضاء مكتبه في النهوض بالكرة الجزائرية تحدث فيه زطشي عن كل أحداث 2017، بداية بالخروج الكارثي من «كان 2017»، ووعد بتوفير كل الظروف لإعادة هيبة المنتخب.

كما كشف عن ما تحقق على جميع الأصعدة وغياب حالات تعاطي المنشطات في البطولة سنة 2017 بعدما كانت 13 حالة في 5 سنوات، بين 2012 و2016 حسب بيان الفاف، منها 3 حالات تعاطي كوكايين و4 حالات قنب هندي «زطلة»، واعترف زطشي بفسخ عقد ألكاراز تحت الضغط والانتقادات بقرار من المكتب الفدرالي، من دون الكشف عن قيمة أجرته أو فسخ عقده، ولا حتى عن أجر خليفته ماجر وأموال الرابطة المحترفة، مكتفيا بالثناء على ماجر ونتائجه وتقديم الوعود بتوفير كل الإمكانيات لبناء منتخب تنافسي في «كان 2019»، فيما لم يتحدث التقرير عن ظاهرة العنف في الملاعب.