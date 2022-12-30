الفاف تخيب آمال بوقرة قبل انطلاق “الشان”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، موعد، ومكان خوض المنتخب المحلي، لآخر مباراة تحضيرية له تحسبا لـ”الشان”.

ونشرت الفاف، بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله، بأن آخر مباراة للمنتخب الوطني المحلي، والمقررة أمام غانا، ستلعب بتاريخ 7 جانفي 2023.

كما تقرر خوض هذه المباراة الودية التحضيرية الأخيرة للمحليين، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.

ويأتي قرار برمجة المباراة بملعب وهران، معاكسا لرغبة الناخب مجيد بوقرة، الذي أبدى في وقت سابق نيته في خوضها بملعب “براقي”، للسماح للاعبيه بأخذ معالمهم قبل انطلاق منافسة “الشان”.