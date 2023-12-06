الفاف تدافع عن بلماضي وتدعو إلى دعمه

دافعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن الناخب الوطني، جمال بلماضي، من الحملة التي يواجهها قبل أيام فقط عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023.

وكانت بعض الأطراف قد استنكرت في الفترة الماضية، عدم استقرار بلماضي، في الجزائر، وقدومه فقط أياما قبل انطلاق تربصات المنتخب الوطني، عكس الناخبين السابقين.

وهي الحملة التي دفعت بـ“الفاف” للخروج عن صمتها، دفاعا عن الناخب الوطني. مبرزة في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأنه لا “يوجد قضية تتعلق بهذا الموضوع”.

كما أوضحت “الفاف” بأنه يوجد التزامات تعاقدية محترمة بينها وبين الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وفي المقابل، دعت هيئة وليد صادي. وسائل الإعلام الوطنية والأسرة الكروية وأنصار الخضر للالتفاف حول بلماضي، ومساندته في مهمته الهادفة إلى رفع الراية الوطنية عاليا. لاسيما في “كان” 2023 بكوت ديفوار.

