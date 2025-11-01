“الفاف” تدرس تنظيم بطولة “الهواة” بمجموعة واحدة !

تدرس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، تقليص عدد أندية قسم الهواة، في المستقبل القريب، في إطار نظام المنافسة الجديد، الذي تخطط له.

في الوقت الحالي، تضم بطولة الهواة لكرة القدم، مجموعتين “وسط- شرق” و “وسط- غرب” وكل مجموعة تضم 16 فريقا.

وحسب بيان نشرته “الفاف” أمس الجمعة. فإن المكتب الفدرالي. درس على هامش اجتماعه الخميس. التقرير المقدم من اللجنة المخصصة المكلفة بالتفكير في تعديل نظام المنافسة.

في هذا الصدد، اقترحت ذات اللجنة. حسبما جاء في موقع الاتحادية. تنظيم بطولة “الهواة” بمجموعة واحدة فقط تضم 18 فريقا.

ونتيجة لذلك، سيغادر بطولة الهواة 14 ناديا مع نهاية الموسم الجديد 2026-2027. في حال تمت المصادقة على هذا المقترح. من طرف المكتب الفدرالي والجمعية العامة لـ”الفاف” على حد سواء.

وحسبما جاء في موقع “الفاف”، فإن التقرير يقترح نهجا اقتصاديا ورياضيا في آن واحد. يهدف إلى تسهيل مشاركة الأندية في المنافسات المختلفة في ظروف أكثر سهولة. مع تقليص الحد الأقصى من الأعباء والنفقات المرتبطة بالتزامها”.

علاوة على ذلك، يقترح هذا النظام إنشاء رابطة إقليمية جديدة في تمنراست. بالإضافة إلى إعادة إدماج بعض الرابطات الولائية نحو الرابطات الجهوية.

الصيغ المقترحة في نظام المنافسة الجديد:

الرابطة 1: مجموعة واحدة ضم 16 ناديا.

الرابطة 2: مجموعة واحدة تضم 18 ناديا.

الرابطة 3: مجموعتان (2) تضم كل منهما 18 ناديا.

الرابطة 4 (القسم الجهوي): مجموعة واحدة تضم 16 ناديا لكل جهة.

القسم الشرفي : مجموعة واحدة تضم 10 أندية كحد أدنى.

قسم ما قبل الشرفي : عدد من المجموعات تضم كل منها 6 أندية كحد أدنى.