“الفاف” تدعم إيمان خليف

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن دعمها المطلق للملاكمة الجزائرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، إيمان خليف.

بعد الحملة الشرسة والعنصرية التي تعرضت لها نائبة بطلة العالم في الملاكمة 2023، إيمان خليف.

ونشرت “الفاف”، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، صورة مركبة للملاكمة الجزائرية، وأضافت لها عبارة:” ONE TWO THERE VIVA IMANE khelif”.

وتأتي هذه الدفعة المعنوية من الفاف، للملاكمة إيمان خليف، قبل نزالها أمام الملاكمة المجرية، لوكا هاموري، بربع نهائي الأولمبياد، بداية من الساعة 16.22 بالتوقيت المحلي.