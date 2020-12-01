الفاف تدعم “بن طالب” وتُوجه له رسالة قوية

وجهت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وعلى رأسها خير الدين زطشي، رسالة دعم للنجم الجزائري “نبيل بن طالب”.

وجاء في بيان نشره موقع “الفاف“:

“في الوقت الذي تحارب فيه الفيفا كل مظاهر العنصرية في كرة القدم، يستمر البعض في التهجم بتصريحات غير مقبولة”.

“هذه المرة نبيل بن طالب كان ضحية هذا التصريح العنصري والغير مقبول من طرف لاعب سابق الذي أصبح محللا في إحدى القنوات الألمانية”.

“هذا المحلل اتهم بن طالب بأنه غير منضبط بسبب أصوله الجزائرية وحالته الإجتماعية”.

“الفاف وعلى رأسها خير الدين زطشي يدينون وغاضبون من هذه التصرفات ويقدمون دعمهم الكامل للاعب نبيل بن طالب”.

“الفاف تطلب من الإتحادية الألمانية والإتحاد الدولي لكرة القدم أن يتخذا الإجراءات المناسبة”.