“الفاف” تدعم شعبان مرزقان قبل خضوعه لعملية جراحية

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الشخصي وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، بأصدق عبارات الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل للمدرب واللاعب الدولي السابق شعبان مرزقان، الذي يستعد للخضوع لعملية جراحية.

وأعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عن تمنياته بأن تكلل العملية بالنجاح، وأن يمنّ الله على مرزقان بموفور الصحة والعافية. متمنيًا له العودة سريعًا إلى حياته الطبيعية في أفضل الظروف.

ويعَدُّ شعبان مرزقان من الأسماء التي تركت بصمتها في كرة القدم الجزائرية سواء بصفته لاعبا سابقًا أو من خلال مسيرته في مجال التدريب.