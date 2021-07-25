الفاف تدعوا الأندية لتجديد ملفات الحصول على إجازة النادي المحترف
بقلم كريم.تيغرمت
دعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الأندية الوطنية الناشطة في المحترف الأول، لتجديد ملفاتها قصد الحصول على إجازة النادي المحترف لموسم 2021-2022.
ونشرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، بيان طالبت من خلال الأندية الناشطة في المحترفة الأول تجديد ملفاتها الخاصة بإجازة النادي المحترف تحسبا لموسم 2021-2022.
وأوضحت الفاف، أن الأندية التي أنهت الموسم الجاري في المراتب ما بين 1 إلى الـ16، تستثنى في ملفاتها الوثائق ذات الترقيم (3، 7، 10، 19).
ومن جهة أخرى، سيكون على الأندية الصاعدة هذا الموسم للمحترف الأول، ايداع ملف اجازة النادي المحترف كاملا.
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