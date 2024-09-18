الفاف تدعو الأندية لتسجيل اللاعبين في الوقت المحدد

دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة الأندية الرياضية عبر مختلف الأقسام إلى تسريع عملية تسجيل لاعبيها على منصة “فاف كونيكت” (faf-Connect).

وقالت الفاف إنها رصدت تأخر بعض الفرق في اتمام الإجراءات اللازمة، خاصة بالنسبة للاعبين الكبار والفئات الشبانية.

وأوضح الاتحاد في ذات البيان، أن اقتراب المواعيد النهائية لاغلاق فترة التسجيل يستدعي الإسراع في إكمال العملية، محذراً من أن أي تأخير قد يحرم اللاعبين من المشاركة في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وأكد الاتحاد الجزائري أن كافة البطولات الوطنية ستنطلق وفق المواعيد المقررة مسبقاً، و دون أي نية لتعديل أو تمديد هذه المواعيد.