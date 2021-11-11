الفاف تدعّم ادم وناس قبل موعد جيبوتي

يدعّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بشتى السبل المهاجم ادم وناس. ليقتنص مكانة أساسية مع المنتخب في ظل عودته من الإصابة مؤخرا.

وإحتفل المسؤولين عن “الفاف” واللاعبين بعيد ميلاد مهاجم نابولي الإيطالي بعد بلوغه 25 سنة.

اليوم الذي إمتزج بتواجده في تربص المنتخب الوطني بالعاصمة المصرية القاهرة. استعدادا لمباراة جيبوتي غدا.

كما سيواجه المنتخب الوطني جيبوتي الجمعة بداية من الساعة 14:00 بالتوقيت الجزائري. وستلعب المواجهة باستاد القاهرة الدولي ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

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سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في العاصمة المصرية القاهرة على القنوات الجزائرية.

وأعلن التلفزيون العمومي اليوم الثلاثاء أنّه سينقل المواجهة على القناة السادسة والقناة الأولى بداية من الساعة 14:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

إلى جانب ذلك، أعلن المصدر أنّ الفرصة ستكون مواتية للجزائريين لمشاهدة القائد رياض محرز وزملائه على قناة “تايم سبور” المصرية.

يذكر، أن اللقاء سيلعب بالعاصمة المصرية القاهرة “استاد القاهرة الدولي” الجمعة بذكريات الماضي.

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