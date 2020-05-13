الفاف تدين بقوة التسجيل الصوتي في إنتظار التأكد من صحته!

أدان الإتحاد الجزائري لكرة القدم التسجيل الصوتي الذي تم تداوله صبيحة اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يورط رئيس وفاق سطيف وأحد المناجرة بترتيب مباريات البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا ادانت فيه هذه الممارسات التي وصفتها بالشنيعة والذي جاء فيها:

“يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقيه تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية، يناقش فيه شخصان الترتيب المحتمل لمباراة كروية،وفي انتظار التأكد من صحة التسجيل، فان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بقوة هذه الممارسات الشنيعة”