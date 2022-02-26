الفاف تذكر بموعد غلق الترشيحات لمنصب المدير الفني الوطني

ذكّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي، بموعد انتهاء استقبال ملفات المرشحين لمنصب مدير فني وطني.

وجاء في بيان الفاف، بأن الموعد النهائي المحدد لاستقبال ملفات المترشحين لهذا المنصب، هو يوم الأحد 28 فيفري الجاري.

كما يأتي هذا، بعد اعلان الاتحاد الجزائري للعبة، يوم 13 فيفيري الجاري، عن شروعها في استقبال السير الذاتية للمترشحين.

وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيانه هذا، برابط الموقع المخصص لاستقبال السير الداتية للمترشحين.

يذكر أن المكتب الفيدرالي، وفي آخر اجتماع له قرر انهاء مهاهم المدير الفني السابق عامر شفيق، واستخلافه بتوفيق قرشي مؤقتا.