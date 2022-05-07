“الفاف” تراسل “الفيفا” من جديد لهذا السبب

بعد المراسلة الأخيرة التي تلقتها من الفيفا، بخصوص قضية مباراة الجزائر، والكاميرون، وجهت الفاف مراسلة جديدة للهيئة الدولية.

وكشفت مصادر “النهار”، اليوم السبت، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عاود مراسلة الفيفا من جديد، بخصوص قراره الأخير.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الفاف طالبت من خلال هذه المراسلة الجديدة، بتوضيحات أكثر من الفيفا، لعدم وضوح البيان.

واعتبرت الفاف، بأن البيان الأخير، والخاص برد لجنة التحكيم التابعة للفيفا، كان مبهما، ولم يحمل ردا صريحا على طعن الجزائر.