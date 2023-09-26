الفاف ترحب بالوافد الجديد غويري بطريقة خاصة

رحّب الإتحاد الجزائري لكرة القدم بالوافد الجديد لـ “الخضر” أمين غويري عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفاف فيديو لأجمل أهداف المهاجم الجديد لـ “الخضر” رفقة ناديه رين الفرنسي، و ربطتها بإيحاءات لأجمل الأهداف التي سجّلها نجوم المنتخب الوطني الجزائري منذ الثمانيات.

بما فيها هدف قائد الخضر رياض محرز في مرمى السنغال في كاس امم افريقيا 2019 التي جرت بمصر.

و بهذا، أنهى غويري مسلسل المجيء إلى كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، التي تنتظرها مباريات هامة في تصفيات كأس العالم والكان المقبل بكوت ديفوار.

كما رحبت الفاف على الموقع الرسمي لها وقالت “مرحبا بأمين غويري مع الخضر لكتابة التاريخ”.

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