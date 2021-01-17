الفاف ترخص لـ “ميركاتو استثنائي”

أعلنت الفاف عبر موقعها الرسمي، عن الترخيص للاندية المحترفة للقيام بميركاتو استثنائي بداية من 25 جانفي إلى 31 جانفي.

وجاء في ذات البيان لـ “الفاف” أن المكتب الفيدرالي رخص للأندية رفع عدد لاعبيها إلى 28 لاعب.

كما وضع شروط خاصة للقيام بهذا الميركاتو الاستنثائي أبرزها:

انتداب لاعب جزائري ينشط في بطولات خارج الجزائر

انتداب لاعب أجنبي مع الشروط السابقة (لاعبين أجنبيين في كل فريق)

انتقال بين لاعبي الأندية المحترفة ممنوع

في نفس السياق، سيتم فتح الميركاتو الشتوي بعد نهاية مرحلة الذهاب.