الفاف تردّ على الهتافات العنصرية ضد بلايلي

ابدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر بيان صادر اليوم. تذمره الكبير من الخرجة الغير المتوقعة من أنصار ريمس اتجاه مهاجم الخضر يوسف بلايلي.

كما اعلن الفاف دعمه الكامل للاعب ومساندته له. واصفا خطوة الجماهير الفرنسية بالعمل الهمجي. وقال “كما تدين الفاف وبشدة هذا التصرف الهمجي المتخلف الصادر من قبل الجماهير واللذي يتعارض مع اللعب النظيف”.

يذكر. ان الحادثة وقعت لما تنقل الجزائري وفريقه بريست إلى منطقة ريمس لمواجهة المستضيف بملعب “أوغيست دولون”. أين تلقى عبارات الشتم والسب بطريقة عنصرية.

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العنصرية اتجاه بلايلي.. بريست يشرع في أول خطوات التحقيق

قال فريق بريست الفرنسي الذي ينشط له الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أنه يعمل على محاولة التعرّف على الأنصار الذي تهجّموا على إبن وهران بعبارات عنصرية.

وحسب ما اورده في البيان. أكّد أن المسؤولين عن بريست تواصلوا مع المسؤولين عن نادي ريمس. وشرعوا في عملية البحث عن طريق التدقيق في بعض الفيديوهات وصور ومقاطع من شهادة الأنصار.

كما ردّ ذات البيان. وقال إن ثبت فعلا العمل اللفظي الإجرامي. فإنّها ندّدت بخطورة بعض الجماهير من ريمس. مؤكدة ان العمل لا يمت بصلة لما تهدف إليه كرة القدم.

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