الفاف تردّ على شبيبة القبائل وتوضّح بشأن المستحقات

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم توضيحات بشان المستحقات العالقة لشبيبة القبائل في بيان اليوم. كما ردّ على عدم منح الكناري مركب سيدي موسى لـ “الكناري” للتحضير به.

وقال الإتحاد الجزائري على الموقع الرسمي. “مستحقات النادي المتعلقة بالعلاوات المترتبة عن المشاركة في كأس الكونفدرالية الافريقية برسم الموسم الرياضي 2020-2021. قد تم فعلا صبها في حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم لشبيبة القبائل بتاريخ 17 فيفري 2022. عقب استقبال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد شرف الدين عمارة لمسؤولي النادي بحر الأسبوع المنصرم”.

وعن إشاعات عدم منح الفاف مركز سيدي موسى للتحضير، قالت هيئة شرف الدين عمارة “الأخبار مغلوطة التي راجت عن رفض فتح أبواب المركز التقني الوطني لسيدي موسى أمام فريق شبيبة القبائل غداة عودته لأرض الوطن قادما من إسواتيني بغرض الخضوع للحجر الصحي، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلم أنها لم تتلقى أي طلب رسمي من النادي بهذا الخصوص”.

كما ختم بيان الفاف “الاتحادية بيت الشبيبة وكل الفرق الجزائرية وستظل أبوابها مفتوحة للجميع على الدوام”.

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كوندور ممولا جديدا لشبيبة القبائل

وصل فريق شبيبة القبائل، لاتفاق رسمي، مع شركة الأجهزة الالكترونية “كوندور”، ليصبح ممولا جديدا للنادي القبائلي.

وكشفت الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، عن التحاق شركة “كوندور” بالفريق، لتصبح ممولا، انطلاقا من مرحلة العودة للموسم الجاري

ويأتي هذا بعد الدعوة التي وجهتها إدارة الشبيبة، لجميع الصناعيين، من أجل مساعدة الفريق، للخروج من ضائقته المالية.

في حين أكد رئيس شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، عن اقتراب ممويلن آخرين، من ترسيم التحاقهم بالشبيبة خلال الأيام القليلة المقبلة

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