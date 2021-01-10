“الفاف” تردّ على مقال “النهار”:”القانون لا يمنعنا من اللجوء إلى مناقصة وطنية ودولية”

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس، بيانا، يردّ فيه على مقال نشرته “النهار” حول المناقصة الوطنية والدولية التي أطلقتها “الفاف” لاقتناء مستلزمات وأثاث لتجهيز إقامة المنتخب الوطني في مركز سيدي موسى.

وراحت “الفاف” في بيانها تحتج على إدراج صورة رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، وربطها بحدث آخر، واعتبرت أن ذلك الهدف منه إلحاق الضرر به.

كما اعتبر بيان “الفاف” ما ورد في المقال، بأنه تلاعب وتغليط، وشدّدت الهيئة الكروية التي يرأسها زطشي، على أن القانون الجزائري لا يمنع بأيّ حال استخدام مناقصة وطنية ودولية، من أجل خلق المنافسة.

وفي واقع الأمر، فإننا في “النهار” استدلينا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أمر فيها منذ أشهر، بضرورة إعطاء الأولوية دائما للمنتوجات الوطنية، وتفادي اللجوء إلى الاستيراد عبر المناقصات الدولية، لحماية مخزون العملة الصعبة من الاستنزاف.

وحتى يفهم مسؤولو “الفاف” المغزى من إدراج صورة زطشي ضمن الصفحة الأولى، فإن قرار الرئيس تبون إقالة وزير النقل، لزهر هاني، أول أمس، وما تبع ذلك من سلسلة إقالات، أنهت مهام مدير “الجوية الجزائرية” ومسؤول آخر في نفس الشركة، كان بسبب تعمّد أولئك المسؤولين اللجوء إلى إبرام صفقات دولية والاستيراد من الخارج، لجلب منتوجات موجودة ومتاحة أصلا في السوق الوطنية، وهو نفس ما حدث بالنسبة لمناقصة “الفاف” التي لجأت إلى مناقصة وطنية ودولية رغم عدم حاجتها للأخيرة.

كما حاول بيان هيئة زطشي الزعم بأن مقال “النهار” تحدث عن وجود مناقصة دولية فقط، لكن الواقع يؤكّد عكس ذلك، ونصّ المقال موجود، وفيه حديث عن إطلاق “الفاف” مناقصة وطنية ودولية، لكن المقال ركّز في العنوان على مصطلح “المناقصة الدولية”، لأن ذلك هو بيت القصيد ومحل استغراب لا يزال قائما إلى الآن، ما دامت التجهيزات والأثاث المطلوبة متاحة في السوق الجزائرية.

وفيما يلي النص الكامل لبيان “الفاف” مثلما ورد..

يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن أسفه الشديد بسبب التلاعب والغلط اللذان صدرا عن جريدة “النهار” اليومية، بعد تداول صورة رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، في صفحتها الأولى، وربطها بحدث آخر، بقصد الإيذاء وإلحاق الضرر به، في تلميح إلى المناقصة الوطنية والدولية التي أطلقتها “الفاف” يوم 24 ديسمبر 2020، والمتعلقة بتهيئة وتجهيز إقامة “الخضر” في المركز الوطني التقني بسيدي موسى.

وفي هذا الصدد، يذكّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما يلي:

– لا يَحظر القانون الجزائري بأيّ حال من الأحوال استخدام مناقصة وطنية ودولية من أجل خلق المنافسة، وهو مبدأ منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية ومحترم في جميع الأوقات من قبل الاتحاد الجزائري.

– على عكس ما تمّ نشره في الصفحة الأولى، المناقصة التي أطلقت وطنية ودولية، وليست دولية.

– جميع المتعهدين الذين قدّموا عروضهم شركات جزائرية، كما لوحظ خلال افتتاح العروض يوم الخميس 7 جانفي 2021.

– حتى الآن لم تشرع “الفاف” في تخصيص العقود المذكورة، وهي العملية التي ستنفذ في الأيام المقبلة، تتعلق بمختلف الدفعات التي سيكون المستفيدون منها شركات جزائرية من دون استثناء، وهذا بكل شفافية وإنصاف، كما كان الحال دائما بالنسبة لجميع المشاريع المنجزة من قبل “الفاف”.

علاوة على ذلك، منذ تنصيب المكتب الفيدرالي الحالي، قدّم رئيس “الفاف” تعليمات لجميع هياكل “الفاف”، مفادها إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري، من أجل الابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات السابقة.

أخيرا، تحتفظ “الفاف” بالحق في اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقها.