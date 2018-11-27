الفاف” ترد بقوة على تصريحات رؤساء الأندية !

ردت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقوة على التصريحات السابقة لبعض من رؤساء الأندية الذين تهجموا على الرابطة الوطنية وعلى التحكيم.

وجاء في بيان تم نشره عبر موقع “الفاف” أنه لا تمر جولة الا ويبدي رئيس نادي أو مسؤول في نادي عن غضبه حول المؤسسات التي تدير الكرة الجزائرية بعنف نادر.

كما أكدت الفاف أن هذه الاتهامات مجانية وفي بعض الأحيان تشهيرية وكان يجب على المسؤولين أن يقتدوا بالأمور القانونية لتقديم احتجاجاتهم.

وطالبت “الفاف” من رؤساء الأندية ومسؤولي الأندية والمدربين بالاضافة إلى اللاعبين بالتحفظ في تصريحاتهم وأن يستعملوا السبل القانونية.