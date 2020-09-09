الفاف ترد بقوة على “ملال” !

ردت “الفاف”، بقوة على رئيس شبيبة القبائل “شريف ملال”، الذي هاجم في وقت سابق المكتب الفيدرالي حسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للفاف.

وجاء في البيان:

استنكر المكتب الفيدرالي للفاف، الذي انقعد يوم أمس الثلاثاء، بشدة السلوك والهجمات اللفظية لرئيس شبيبة القبائل الموقوف الذي لم يفوت أي فرصة لتشويه سمعة أعضائه والطعن في كل لجان كرة القدم وحتى السلطات العامة.

كما أنه قرر لوحده بداية التدريبات متجاهلاً قرارات الدولة الجزائرية التي مددت الحجر الصحي إلى 30 سبتمبر 2020 ، مع حظر التجمعات والتدريبات بسبب غلق المنشآت الرياضية منذ مارس 2020 وهذا تصرف استفزازي من هذا المسير.

يذكر المكتب الفيدرالي أن هذه الانتهاكات لن تمر دون عقاب وسيتم إجراء فحص دقيق لتصريحات هذا المسير، وأن الفاف لديها الحق في الذهاب إلى المحاكم للدفاع على شرفها.