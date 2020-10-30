الفاف ترد بقوة وتكشف الكثير من الأمور في قضية “روني” !

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الكثير من الأمور في قضية اللاعب “روني” الذي صنع الحدث مع مولودية الجزائر.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للفاف:

“من المفيد تذكير هذا الرجل المحترم (الذي هاجم الفاف والرابطة) بأن لا الفاف ولا الرابطة يعملان على طاولة المفاوضات وقت التعاقد اللاعب الكاميروني المستفيد من عرض راتب مذهل من سوناطراك وعقد لمدة ثلاثة مواسم”.

“كما لم تشتري الفاف والرابطة عقد لاعب أجنبي جديد بأموال سوناطراك حتى قبل إنهاء عقد روني رسميًا”.

“ومع ذلك ، واحتراما لأنصار مولودية الجزائر ، يظل الاتحاد والرابطة تحت تصرف هذا النادي وجميع الأندية الجزائرية لحل أي مشكلة ، ولكن دائمًا بطريقة ودية ووفقًا للوائح”.

“من جهة أخرى ، سيقوم يوسف حمودة ، رئيس غرفة تسوية المنازعات الوطنية (CNRL) ، بتصرحات صحفية لتقديم الإيضاحات اللازمة بخصوص هذه القضية، وقبل كل شيء التناقضات مع كل الأقوال الكاذبة التي تروج حول هذا الموضوع”.

“أخيرًا ، تحتفظ كل من الفاف و الرابطة بالحق في إحضار هذا المسير الزائف أمام جميع الهيئات القضائية للرد على تصريحاته”.