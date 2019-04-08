“الفاف” ترد على الإتهامات الموجهة لها

ردت “الفاف” على الأخبار التي راجت مؤخرا حول شرعية رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “خير الدين زطشي” والاتهامات الموجه له.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للفاف: “بعد ان امتنعت الإتحادية حتى الآن عن الرد، قررنا وضع لحد لهذه الأخبار”.

“الفاف ضحية لحملة صحفية مكروهة وغير مفهومة”.

“هذا الأسبوع خرج عضوين من بين المكونين لهذه الإتحادية وهاجما المؤسسة ورئيسها، بالرغم من واجبها في التحفظ، هذه الخرجات المحسوبة، والمنسقة بشكل جيد كما لو كانت بالصدفة عشية الجمعية العامة”.

“هذين العضوين بالإضافة إلى رؤساء الرابطات واللذين يطالبون بالتغيير وهو أمر جيد، أن يعطوا المثال في ذلك، حيث أنهم في مناصبهم منذ عقود وقطعوا الطريق على المهارات المحلية للشباب”.

“الفيدرالية لن تستسلم ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل سعيها للتغيير على جميع المستويات، لبث حياة جديدة في كرة القدم”.