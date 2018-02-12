“الفاف” ترد على الإشاعات وتنفي تلقيها مراسلة تلغي قرارها ضد قرباج 

فندت “الفاف” خبر تلقيها مراسلة المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، تلغي فيه قرار سحب تسيير الرابطة من الرئيس السابق محفوظ قرباج.

وأصدرت “الفاف” بيانا لها على الموقع الرسمي، تكذب فيه كل الأخبار المتداولة حول تلقيها مراسلة من المحكمة تنصف فيه قرباج بعد قرار “الفاف”.

وجاء في البيان: “على النقيض ما ذكرته عدة عناوين صحفية، التي اكدت ان “الفاف” تلقى مراسلة من محكمة بئر مراد رايس تلغي فيها قرار سحب الثقة من قرباج وأعضاء رابطته المنحلة”.

وجاء فيه أيضا: “فإن “الفاف” ينفي رسميا كل هذه الإدعاءات وتنكر تلقي أي مراسلات أو قرارات من أي محكمة سواء الإدارية أو التاس”.

وأضاف البيان:” إن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، حريص على احترام قوانين البلاد ونظامها الأساسي وانظمتها الخاصة، ويحق له التفاعل مع هذه الحملة الصحفية المضحكة”.

وتابع: “ومن حقه وضع حد ووقف هذه الإشاعات وإبعادها من الطريق وكل من يحاول زرع الإشاعات، وللأسف فإنها في كل يوم موجودة من بعض الصحافة المغرضة”.