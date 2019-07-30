“الفاف” ترد على الكاميرون بخصوص تنظيم الجزائر للكان 2021

ردت “الفاف” وعلى لسان أمينها العام محمد ساعد، على ما يتم تداوله بخصوص تنظيم الجزائر لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة.

وصرّح “ساعد” للموقع الرسمي للإتحاد الكاميروني لكرة القدم :”ما قاله وزير الشباب والرياضة الجزائري كان واضحا، وتم تأويله بشكل خاطىء”.

وواصل :”عندما سؤل عند قدرة الجزائر على إستقبال الكان، رد بأنها قادرة، وهذا أمر منطقي بالنسبة لأي مسؤول جزائري”.

وأردف :”ولكن وفي نفس السياق، هذا الرد لا يعني بأن الجزائر تريد خطف الدورة من الكاميرون، مثلما يُشاع هنا وهناك”.

وأضاف :”كل ما في الأمر، هو أن بلادنا تريد إستقبال الحدث القاري في المُستقبل، ونحن نريد أن نفوز مُجددا بالكان”.

وختم :”لا يوجد سبب لإحداث البلبلة، ونحن نتمنى كل التوفيق للإخوة في الكاميرون، وأتمنى أن تكون تصريحاتي واضحة لتهدئة النفوس”.