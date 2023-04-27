الفاف ترسم عقدها الجديد مع شركة “أديداس”

وقّع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، اليوم الخميس، رسميا، على العقد الذي يربط الفاف، بشركة الألبسة الرياضية “أديداس”.

وأعلن الموقع الرسمي للفاف، توقيع جهيد زفيزف، وممثل شركة “أديداس” بلال فارس، على العقد الذي يربط الطرفان من 1 جانفي 2023، إلى 31 ديسمبر 2026.

كما أوضح ذات المصدر، بأن حفل التوقيع على هذا العقد، جرى بمركز سيدي موسى، وبحضور أعضاء من المكتب الفيدرالي، ومسؤولي شركة “أديداس”.

وأكدت الفاف في موقعها الرسمي، بأن عقدها الجديد مع شركة “أديداس”، تفوق قيمته، ومزاياه العقد السابق الذي كان بين الطرفين.