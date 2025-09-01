“الفاف” ترسم ملامح الموسم الجديد

عقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، أمس الأحد، اجتماعًا عاديًا برئاسة، وليد صادي، عبر تقنية التحاضر المرئي.

لمناقشة عدة ملفات تخص انطلاقة الموسم الجديد ومواعيد المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.

في كلمته الافتتاحية، ثمّن رئيس “الفاف” التزام مختلف الفاعلين في المنظومة الكروية. مؤكدًا أن الموسم الجديد يحمل في طياته تحديات كبرى وآمالًا متجددة. داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على روح الانضباط والمنافسة الشريفة في مختلف البطولات.

كما أكد المكتب الفدرالي دعمه المطلق للمنتخب الأول بقيادة الناخب، فلاديمير بيتكوفيتش. تحسبًا لمواجهتي بوتسوانا (4 سبتمبر بتيزي وزو) وغينيا (8 سبتمبر بالدار البيضاء)، ضمن الجولتين 7 و8 من تصفيات كأس العالم 2026، حيث تتصدر الجزائر مؤقتًا المجموعة السابعة بـ15 نقطة.

ودعا رئيس “الفاف” الجماهير الجزائرية إلى مواصلة الوقوف خلف “الخضر”. مؤكدًا أن الطموح هو بلوغ مونديال 2026 ورفع الراية الوطنية في المحافل العالمية.

أهم مخرجات الاجتماع:

على صعيد البطولات المحلية: نجاح تطبيق العقد النموذجي الجديد للاعب المحترف.

تعميم استعمال منصة FAFConnect لرقمنة عملية التسجيل وإصدار الرخص.

تسجيل انطلاقة إيجابية لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

تمديد آجال تسجيل اللاعبين في الدرجتين الثانية والهواة إلى 15 سبتمبر 2025.

التأكيد على منع الأندية المتأخرة في تسوية مستحقات المشاركة من خوض المنافسة. في مقدمتها: شبيبة تيقصراين، اتحاد بشار الجديد، اتحاد الحراش، أمل الأربعاء، شباب عين تموشنت، هلال شلغوم العيد، نادي التلاغمة، شباب بني ثور، مولودية قسنطينة، جمعية الخروب.

وحذّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أن عدم تسوية الوضعيات المالية سيؤدي إلى الإقصاء الفوري من المنافسات، تطبيقًا للقوانين المعمول بها. كما تم التذكير بضرورة الالتزام بالتعميم رقم 1843 الصادر عن “الفيفا”، والمتعلق بتسوية النزاعات وتسجيل اللاعبين.

الجانب الفني والتكويني:

اعتماد برنامج مكثف لتربصات المنتخبات الشابة (ذكورًا وإناثًا) في سبتمبر، مع التركيز على التحضير للمواعيد القارية.

تنظيم دورات تكوينية متعددة لمدربي النخبة ضمن برنامج رخصة CAF A.

فتح باب الترشح لمناصب المديرين الفنيين الجهويين إلى غاية 15 سبتمبر.

قرارات إدارية ومالية:

المصادقة على سلم جديد لتعويضات حكام وتقنيي الـVAR.

إطلاق برنامج 1000 اختبار للكشف عن المنشطات خلال الموسم الكروي الجديد.

إنشاء لجنة الصفقات ولجنة فتح وتقييم العروض ضمن آليات الحوكمة الجديدة.