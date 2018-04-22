الفاف ترفض حضور قرباج أشغال الجمعية العامة !

سيكون الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج من أبرز الغائبين عن أشغال الجمعية العامة العادية المزمع إنعقادها يوم غد الإثنين.

وسيكون قرباج من أبرز الغائبين خصوصا أنه سجل حظوره في أشغال الجمعية العامة خلال السنواتا العشر الأخيرة، وذلك بعدما رفضت الفاف طلبه للحضور.

ورفض فريق شباب بلوزداد تفويض رئيسهم السابق محفوظ قرباج لحضور أشغال الجمعية العامة.

وستعرف أشغال الجمعية العامة العادية ليوم غد غياب عدة وجوه رياضية على غرار محمد شريف حناشي، عمر غريب، عبد الله طبو، ومراد لحلو.