الفاف ترّسم وديتي تنزانيا وإيران

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مباراتين وديتين شهر مارس المقبل أمام كل من تنزانيا، يوم 22مارس بملعب 5جويلية بالجزائر،

وإيران بتاريخ 27 من نفس الشهر بمدينة غراز النمساوية، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وتحسبا لهذين اللقاءين الوديين، يدخل الفريق الوطني في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، من 19 إلى 27مارس القادم.

وترأس المناجير العام للمنتخب الوطني،حكيم مدان، اليوم الاثنين اجتماع عمل مع الناخب الوطني رابح ماجر ومساعديه مزيان ايغيل وجمال مناد،

بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، للتطرق الى برنامج المنتخبين الوطنيين الأول والمحلي.

من جهة أخرى، يجري المنتخب المحلي تربصا من 24 الى 28 فيفري الجاري بنفس المركز بسيدي موسى.

وبالإضافة الي منتخب ايران, يواجه الخضر منتخب مونديالي آخر شهر يوينو المقبل ويتعلق الامر بالبرتغال بالعاصمة لشبونة.

ومعلوم أن ايران والبرتغال يتواجدان ضمن المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018 (14 جوان- 15 جويلية) رفقة كل من اسبانيا والمغرب.