الفاف تزف أخبارا سارة لشبيبة القبائل ومدربها الزلفاني

كشفت الفاف عن تلقيها الضوء الأخضر من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاستئناف تربص المدربين للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”.

وأوضح الموقع الرسمي للفاف، أنه وبعد اجتماع المدير الفني الوطني عامر شفيق، مع مسؤولي “الكاف” عبر تقنية الفيديو، تم إعادة إطلاق تربصات المدربين للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”.

وأكدت الفاف، أنها استوفت رفقة كل من الاتحاد المغربي، والتونسي، المعايير الثمانية المطلوبة من قبل الكاف، لتنظيم دورة تدريبية لمنح شهادة “كاف أ”.

وسيكون فريق شبيبة القبائل، أكبر المستفيدين من هذا القرار، بالنظر لعدم امتلاك مدربه يامن الزلفاني، هذه الشهادة، ما حرمه من التواجد على دكة بدلاء الفريق الموسم الماضي.

وتعد هذه فرصة سانحة للزلفاني، للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”، التي تضمن له التواجده على دكّة بدلاء الكناري، خلال الموسم الكروي المقبل.