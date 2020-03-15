الفاف تزف خبرا سارا لمُحبي الخضر في وهران

زفت الفاف خبرا سارا لمُحبي الخضر في وهران، بوضعت إسم الملعب الجديد بالباهية، ضمن قائمة الملاعب المعنية بإستقبال أبطال إفريقيا.

ووضع الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، إسم الملعب الأولمبي بوهران، يتواجد كخيار إحتياطي للعب الأفناك فيه خلال تصفيات المونديال.

وتأتي هذه الخطوة، تجاوبا ورغبة الناخب الوطني جمال بلماضي، في اللعب في مُختلف ولايات الجمهورية، بشرط توفر أرضية صالحة.

يُذكر بأن ملعب وهران، يفترض أن يدخل نطاق الإستعمال بداية من 2021، بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستقام ببلادنا.