الفاف تستدعي الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي!
إستدعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي الذي يورط رئيس وفاق سطيف “فهد حلفاية” في كولسة المباريات.
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