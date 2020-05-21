الفاف تستدعي الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي!

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الفاف تستدعي الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي!
بقلم يونس رزيق

إستدعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي الذي يورط رئيس وفاق سطيف “فهد حلفاية” في كولسة المباريات.


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