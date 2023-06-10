إعــــلانات
الرياضة

الفاف تستذكر بن حمودة في الذكرى الأولى لوفاته

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تستذكر بن حمودة في الذكرى الأولى لوفاته
  • 73
  • 0

إستذكرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”. اليوم السبت. اللاعب الدولي ونادي إتحاد العاصمة الراحل بلال بن حمودة. بعد مرور سنة على وفاته.

ونشرت الفاف عبر صفحتها على الفايسبوك، في هذه المناسبة الحزينة للكرة الجزائرية:”عام على رحيل فقيد كرة القدم الجزائرية بلال بن حمودة ستبقى في قلوبنا إلى الأبد”.

يجدر الإشارة، تُوفي لاعب إتحاد العاصمة بلال بن حمودة، بتاريخ 10 جوان 2022، جراء حادث مرور أليم، أثناء العودة للمنزل مع صديقه.

كما كان بن حمودة، قبلها بيوم واحد، قد  سجل آخر هدف في مسيرته بقميص المنتخب الوطني المحلي ضد الكونغو، من علامة الجزاء.

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot et texte

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6bAhY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر