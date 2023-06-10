الفاف تستذكر بن حمودة في الذكرى الأولى لوفاته

إستذكرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”. اليوم السبت. اللاعب الدولي ونادي إتحاد العاصمة الراحل بلال بن حمودة. بعد مرور سنة على وفاته.

ونشرت الفاف عبر صفحتها على الفايسبوك، في هذه المناسبة الحزينة للكرة الجزائرية:”عام على رحيل فقيد كرة القدم الجزائرية بلال بن حمودة ستبقى في قلوبنا إلى الأبد”.

يجدر الإشارة، تُوفي لاعب إتحاد العاصمة بلال بن حمودة، بتاريخ 10 جوان 2022، جراء حادث مرور أليم، أثناء العودة للمنزل مع صديقه.

كما كان بن حمودة، قبلها بيوم واحد، قد سجل آخر هدف في مسيرته بقميص المنتخب الوطني المحلي ضد الكونغو، من علامة الجزاء.