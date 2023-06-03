الفاف تستذكر بن حمودة قبل نهائي الاتحاد في كأس “الكاف”

استذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، فقيد كرة القدم الجزائرية، اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

ونشر الوقع الرسمي للفاف، رسالة ذكّر من خلالها عن اقتراب مرور سنة كاملة عن رحيل بلال بن حمودة، إثر حادث مرور أليم.

كما أشارت الفاف، إلى أن هذه الذكرى، تتزامن مع نهائي كأس الكاف، الذي سينشطه فريق اتحاد العاصمة، البوم السبت، أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

يذكر أن بلال بن حمودة، كان من أبرز المواهب الصاعدة في فريق اتحاد العاصمة، قبل وفاته يوم 10 جوان 2022، في سن الـ23 عاما.