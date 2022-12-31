الفاف تستذكر زيارة الأسطورة بيليه إلى الجزائر

قدّم رئيس الفاف جهيد زفيزف نيابة عن مكتبه الفيدرالي تعازيه لأسرة أفراد كرة القدم العالمية بتعازيه لإتحاد كرة القدم البرازيلي. بعد وفاة الأسطورة بيليه.

و استذكرت الفاف أيام الأسطورة البرازيلية في الجزائر، حيث أكدت أنه قام بزيارة الجزائر عام 1965 خلال مباراة المنتخب الوطني بوهران. ثم في عام 1968 مع ناديه اف سي سانتوس وأخيرا في عام 2014. خلال زيارته كسفير لبلاده البرازيل التي استضافت نهائيات كأس العالم.

وقالت أن بيليه كان سعيدا جدا خلال عودته إلى الجزائر، التي وصفها أنذاك بأنها بلد جميل وأرض كرة قدم.

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