الفاف تستعيد مجسّم الكأس الأفرو أسوية

استرجعت الفاف مجسّم “تروفي” الكأس الأفرو أسوية التي حصدها المنتخب الوطني الجزائري سنة 1991 خلال المواجهة المزدوجة أمام منتخب إيران.

وكان المجسّم قد عرض في معهد العالم العربي في باريس سنة 2019 ثم في متحف الفيفا في زيوريخ سنة 2020.

كما قالت الفاف عبر الموقع الرسمي اليوم الجمعة، ان “التروفي” متواجد في مركز التوثيق.

وأكّدت أن الكأس تعتبر قطعة فريدة وأصلية تذّكر بتاريخ الكرة الجزائرية.

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