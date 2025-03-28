“الفاف” تستقبل ممثل القسم التقني لدى “الفيفا”

اسقبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بلحسن مالوش، الممثل الإقليمي للقسم التقني، لدى الاتحاد الدولي الكرة القدم “فيفا”.

وحسب بيان “الفاف”، تم استقبال ممثل “الفيفا”، مالوش، أمس الخميس، من طرف الأمين العام لـ”الفاف” نذير بوزناد.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الهدف من هذه الزيارة التي ستدوم ثلاثة أيام، هو تعميق النقاشات مع المدير التقني الوطني، علي موسر، حول برامج قسم تطوير كرة القدم العالمية، ومواضيع ذات صلة.

وسيشارك ممثل “الفيفا”، في عدة اجتماعات تهدف إلى الرفع من كفاءة الإطارات المحلية، وتكييف المبادرات الوطنية مع المعايير الدولية للفيفا.

وتعكس هذه الزيارة، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، التزام “الفيفا” بدعم الاتحادات الوطنية في جهودها الرامية إلى هيكلة كرة القدم وتحديثها.